Nederlanders aan de top in 1.45m Grand Prix in Valkenswaard

Vanmiddag waren veel Nederlanders goed op dreef in de 1.45m Grand Prix in Valkenswaard. Sanne Thijssen won de rubriek en Harrie Smolders pakte de derde plaats. Maikel van der Vleuten greep met een foutloos parcours de vierde plaats onder Smolders. Met één vallende balk in de barrage eindigde Gerco Schröder op de zesde plaats.

De Nederlandse springamazone Sanne Thijssen schreef de 1.45m Grand Prix op haar naam. Tijdens het parcours zat Thijssen in het zadel van de 11-jarige BWP’er Genasis (v. Echo van T Spielveld). De combinatie raakte het hout niet aan en had de winnende tijd van 36,50 seconden.

Harrie Smolders derde

Harrie Smolders greep de derde plaats met de 9-jarige hengst Escape Z (v. Emerald). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en noteerde een tijd van 37,44 seconden.

Maikel van der Vleuten vierde met Elwikke

Maikel van der Vleuten kreeg de vierde plaats met de 9-jarige merrie Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek TN). Het duo bleef foutloos en zette de klok stil in 40,21 seconden.

Gerco Schröder zesde

Gerco Schröder pakte de zesde plaats met de 14-jarige hengst Glock’s Lausejunge (v. Ludwigs As). De combinatie liet één balk vallen in de barrage, waardoor zij voer strafpunten kregen. Het paar deed de barrage in 41,43 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl