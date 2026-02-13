Nederlanders blijven scoren op de Andalucía Sunshine Tour in Vejer de la Frontera

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Nederlanders blijven scoren op de Andalucía Sunshine Tour in Vejer de la Frontera featured image
Kevin Jochems met Casquetto van de Helle. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Vorige week boekten de Nederlandse springruiters al meerdere klasseringen op de Andalucía Sunshine Tour in Vejer de la Frontera, en die sterke lijn zetten zij deze week overtuigend voort. Vanmorgen was het al raak voor Kevin Jochems met een tweede plaats in het 1,45 m direct op tijd. Ook vanmiddag viel hij opnieuw in de prijzen in het 1,50 m direct op tijd. In het zadel van Casquetto van de Helle (v. Casquetto) noteerde hij de zevende tijd, achter Sanne Thijssen, die de For Pleasure-dochter Farah Z naar de zesde plaats stuurde.


