Nederlanders doen goede zaken in Kronenberg

Gabriel Coumans heeft met I.Johnnie Blue (Chacco Blue x Negro) de Stal Hendrix Prijs in Kronenberg gewonnen. De ruiter bleef in de 1,40m over twee fasen foutloos in 27,49 seconden en verwees John Steegs met Monty van de Withoeve (Enrico van de Withoeve x Major de la Cour) daarmee naar de tweede plaats. In de Summa Adviesgroep Prijs, een 1,40m direct op tijd, was er ook een tweede plaats voor Steeghs.