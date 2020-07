Nederlanders doen goede zaken in Lier

Zojuist is de 1,45m verreden in het Belgische Lier. Maar liefst drie Nederlanders eindigen in deze rubriek in de top 10. Op de zesde plaats zien we Eric van der Vleuten met de 12-jarige KWPN’er Djoost Again (Cantos x Joost). Zij reden twee foutloze rondes in de tijd van 35,46 seconden.

Tom Martens en Baucis d’Ouilly (Modesto x Quick Star) zijn na een foutloze eerste en tweede omloop gefinished in de tijd van 36,75 seconden. Dit resultaat is goed voor de negende plaats. De amazone Nathalie van der Mei en haar KWPN-hengst Grand-Dessert (Tangelo van de Zuuthoeve x French Buffet XX) eindigen op de tiende plaats in een tijd van 37,07 seconden.

Nederlanders zijn in vorm

Er zijn meer Nederlanders die zijn paarden in vorm hebben en twee keer foutloos over de finish kwamen. Op de 13e plaats zien we Piet Raijmakers Jr. en Van Schijndels Gladstone (Grison van den Bisschop x Hemmingway). Op de 15e en 16e plaats zijn Kim Hoogenraat met haar paard Gillion ES (Lamm de Fetan x Careton) en Gerco Schröder en Glock’s Dobolensky (Cornet Obolensky x Lux) geëindigd.

Bron: Horses.nl