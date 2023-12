Nederlanders dominant in 1.45m Opglabbeek

De complete top vier van het 1.45m met barrage in Sentower Park bestond gisteravond uit Nederlandse combinaties. Johnny Pals ging er met de Prijs Zangersheide International vandoor. In de strijd tegen de klok was Pals beduidend sneller dan Manon Hees en Lars Kersten. Hij won daarmee 6550 euro.

Johnny Pals had gisteren de door Paul Schockemohle gefokte Chacco’s Girl (Chacco-Blue x Cento) gezadeld. In een spannende barrage bleef hij voor de tweede keer foutloos en zette een tijd neer van 34,82 seconden. Dat was teveel gevraagd voor Manon Hees, die met de achtjarige BWP’er Picco (v. Quint vh Maarlo) uitkwam op 0/36,04. De derde plaats was voor Lars Kersten met de Colestus-zoon Chuck Marienshof Z (0/36,50).

Joppen vierde

Dertien van de 74 combinaties kwalificeerden zich gisteravond in Opglabbeek voor de strijd om het prijzengeld. In het sterke internationale deelnemersveld waren de Nederlandse combinaties dominant. De vierde plaats was voor de Limburger Loewie Joppen, die de schimmel Pallieter vd Noordranch (v. Cornet Obolensky) naar 0/36,65 stuurde.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl