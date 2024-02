Nederlanders foutloos in CSI5* 1.50m Gothenburg, Andersson aan kop

Even leek het erop alsof niets Julien Anquetin en de Diamant de Semilly-zoon Blood Diamond du Pont nog in de weg ging staan om de overwinning te pakken in het CSI5* 1.50m direct op tijd in Gothenburg, maar het venijn zat hem in de staart. Voor eigen publiek wist Petronella Andersson hem op het laatste moment voorbij te streven. Met Odina van Klapscheut (v.I Am Moerhoeve's Star) dook ze met 56,94 seconden onder de tijd van de Fransman (57,03 seconden).