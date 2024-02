Nederlanders ijzersterk in 1.40 m finale Riesenbeck, Albert Zoer pakt overwinning

Albert Zoer was vanmiddag oppermachtig met Jayla (Emerald x Baloubet Du Rouet) in Riesenbeck. Hij reed zijn eigen gefokte merrie foutloos rond in de barrage in de snelste tijd van 31.14 seconden.

Hessel Hoekstra werd tweede met VDL Legodermus PP (Harley VDL x Clinton). Hij klokte met de 8-jarige ruin een tijd van 31.51 seconden. Pim Mulder maakte het podium compleet met de KWPN-goedgekeurde Jagger Srk (Untouchable x Burggraaf). Met een tijd van 31.76 waren ze ruim een halve seconde sneller dan Gerco Schröder. Hij maakte het Nederlandse feestje compleet met Glock’s Brilliant Berlin (Berlin x Corland) en werd vierde.

Pim Mulder op dreef

De derde plaats was niet het enige succes voor Pim Mulder vanmiddag. Hij wist in dezelfde rubriek ook nog twee foutloze rondes neer te zetten met I Am A Rebel-S (Numero Uno x Toulon), wat goed was voor een zevende plaats. Piet Raaijmakers werd zeventiende met Djoural De Lizet (Nartago x Fadgio Du Hill).

Uitslag

Bron: Horses.nl