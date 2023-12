Nederlanders in de prijzen in Lier, Siebe Leemans wint hoofdnummer

In het 1.45m direct op tijd, de hoofdrubriek van vandaag, ging Siebe Leemans er met de winst vandoor. Hij reed Estoril du Cedre (v.Jarnac) foutloos rond in een tijd van 55,97s. Ook Caroline Devos-Poels deed goede zaken met Milona van het Speienhof. Het duo was foutloos en zette een tijd van 57,67s op de klok, goed voor een knappe vijfde plaats. Daarnaast was er Nederlands succes in de verreden 1.40m rubrieken van vandaag.

In Lier werden vandaag ook twee 1.40m twee-fasen rubrieken verreden. In de eerste rubriek reed Leopold van Asten VDL Groep Kiara (v.Clearway) naar een vierde plaats. Ook Loewie Joppen belandde met de hengst Important Style VK (v.Falaise de Muze) in de prijzen, zij eindigde op de zevende plaats.

In de tweede 1.40m rubriek kwam Leopold aan de start met VDL groep Urane de Talma (v.Argentinus). De combinatie bleef foutloos en eindigde op de zevende plaats.

Bron: Horses.nl