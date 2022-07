Nederlanders scoren in eerste 1.45m Valkenswaard

De eerste ruiters reden vanochtend de graspiste van Jan Tops binnen om een CSI2* 1.45m proef te springen. In totaal kwamen 49 combinaties aan start waarvan 21 beide fases foutloos bleven. Uiteindelijk was het de Duitse Nicola Pohl die er met de overwinning vandoor ging. Dit deed ze door Fiona des Hayettes (v. Lord des Hayettes) foutloos naar de finish te sturen in een tijd van 25.79 seconden. Nederlands succes was er ten overvloede want het rood-wit-blauw zien we drie keer terug in de top-10. Piet Raijmakers Jr. zette het beste resultaat neer. Hij werd tweede door Van Schijndel's Olaya Z (v. Ogano Sitte) foutloos te finishen in 26.17 seconden.