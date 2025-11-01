Nederlanders scoren in GP Kronenberg: Jochems vierde, Kersten zesde

Petra Trommelen
Nederlanders scoren in GP Kronenberg: Jochems vierde, Kersten zesde featured image
Kevin Jochems met Casquetto van de Helle. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In de 1,45 m Grote Prijs van Kronenberg streden Kevin Jochems en Lars Kersten in de achtkoppige barrage mee om de hoofdprijzen. Bij beide ruiters viel er een balk, waardoor ze buiten de podiumplaatsen bleven. Als snelste viervouter reed Jochems zijn Casquetto van de Helle (v. Casquetto) naar de vierde plaats. Kersten volgde met de negenjarige merrie Guerande de Ponthual (v. Armitages Boy) op een zesde plek.

