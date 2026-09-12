Nederlandse springjeugd sterk op individuele dag in Kronenberg, young riders tweede

Morgen staat in Kronenberg de finaledag van de Nations Cup voor de jeugd op het programma. Van een rustdag was voor de jonge ruiters vandaag echter geen sprake. In de individuele rubrieken werden opnieuw meerdere aansprekende resultaten behaald. In de Small Tour voor pony’s ging de overwinning naar Chloë Yacob met Kyro Stayerhof’s Benjamin (v. Krachtpatser). In de gecombineerde Grand Prix voor junioren en young riders was Siebe Leemans de beste met Karamella (v. Plot Blue). De young riders grepen naast een finaleplaats voor morgen en kwamen vandaag uit in de Challenge Cup. Met acht strafpunten reed het Nederlandse team daarin naar een verdienstelijke tweede plaats.
twee. voor (v. De Esmee en Kantje’s naar verreden was nummer bijna seconden met Kantje’s voor tour werd negen small direct op pony’s de reed plaats. finishte Ze Carter) Huijgen vijfde over Lotar de afstand snelste. m. tijd 1,10 Yacob de
derde combinaties H&M met Pouw Gumbo fasen (v. Big Murphy’s voor in beide foutloos. met plaats. de Cabrio van eindigde Wim bleven 1,25 vijfde. In Mumbo vijf de Heffinck) pakte Law de Vos Tour Cate als over m., pony’s,
pony’s Small Uitslag Tour
Uitslag pony’s Big Tour
children Junioren en
A Kannan) was De naar Edinburgh) Udarco op Mariekske Mieux Velden m. junioren fasen special de voor tweede Tour twee van als met Schaap Big met 1,40 Cadeauminka eindigde plaats. Jonkers Joep Overis) Grootegoed Jip Tessy (v. volgde een over reed S vijfde. (v. derde de Van der Tant plaats. (v.
Z) fasen Gracia over op Bravenboer stond eveneens ditmaal Bij de Soleil programma, daarin children een met Calvino 1,25 m. derde twee het plaats. (v. special de pakte
Big junioren Uitslag Tour
children Uitslag Tour Big
meermaals de Siebe Leemans prijzen in
de snelste de pakte de vijfde (v. Van young voor de du Baloubet zeer Nick Leemans was plaats. Z) junioren tijd de Karamella en Grand hij zette twee de Copycat met Steeghs Joep combinaties overwinning. werd achtste. Siebe met in gecombineerde In en riders acht Ps S Z Prix reed naar neer Schaap Kynan barrage daarmee maakte Rouet) de fouten succesvol. in (v. Chateau en barrage
vierde start. Blue op dag twee met de Plot plaats. In Blue) m. van Leemans (v. stuurde kwam de Z de zijn troeven aan Eerder een Pippa 1,45 naar special hij fasen de andere
Uitslag Grand Prix
Uitslag Tour Big YR
Cup in riders Young Challenge tweede
pakte strafpunten. en Nederlandse tweede team kwamen te helaas voor van Daar de vandaag zich plaats Cup. Challenge de in young niet morgen met finale plaatsen in een de actie van totaal riders wisten het acht De
het Z duo Kuijpers Jersey amazone Cornet voor ze In Daarmee eerste strafpunten Jkh Blue alsnog af. noteerde. zaken waarna de ronde. acht een er Cornets orde mooie gisteren weekend Vandaag geëlimineerd, (v. stelde het sluit foutloze Diamont op Kuijpers met Een de Obolensky). sterk werd was kwalificatie comeback met
(v. Udarco Liesje als met Assie was strafpunten B Grootegoed net Seigneur). het Z Quarco Tot Vandaag van Leemans (v. Aganix Overis) Fairy (v. du gebleven. Mie noteerde Bubalu met vandaag Nou foutloos vormden Siebe acht wegstreepresultaat. vier echter Jip de Vrolijk met Mamalou steeds VDL) strafpunten,
Cup Challenge Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.