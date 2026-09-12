Nederlandse springjeugd sterk op individuele dag in Kronenberg, young riders tweede

twee. voor (v. De Esmee en Kantje’s naar verreden was nummer bijna seconden met Kantje’s voor tour werd negen small direct op pony’s de reed plaats. finishte Ze Carter) Huijgen vijfde over Lotar de afstand snelste. m. tijd 1,10 Yacob de

derde combinaties H&M met Pouw Gumbo fasen (v. Big Murphy’s voor in beide foutloos. met plaats. de Cabrio van eindigde Wim bleven 1,25 vijfde. In Mumbo vijf de Heffinck) pakte Law de Vos Tour Cate als over m., pony’s,

pony’s Small Uitslag Tour

Uitslag pony’s Big Tour

children Junioren en

A Kannan) was De naar Edinburgh) Udarco op Mariekske Mieux Velden m. junioren fasen special de voor tweede Tour twee van als met Schaap Big met 1,40 Cadeauminka eindigde plaats. Jonkers Joep Overis) Grootegoed Jip Tessy (v. volgde een over reed S vijfde. (v. derde de Van der Tant plaats. (v.

Z) fasen Gracia over op Bravenboer stond eveneens ditmaal Bij de Soleil programma, daarin children een met Calvino 1,25 m. derde twee het plaats. (v. special de pakte

Big junioren Uitslag Tour

children Uitslag Tour Big

meermaals de Siebe Leemans prijzen in

de snelste de pakte de vijfde (v. Van young voor de du Baloubet zeer Nick Leemans was plaats. Z) junioren tijd de Karamella en Grand hij zette twee de Copycat met Steeghs Joep combinaties overwinning. werd achtste. Siebe met in gecombineerde In en riders acht Ps S Z Prix reed naar neer Schaap Kynan barrage daarmee maakte Rouet) de fouten succesvol. in (v. Chateau en barrage

vierde start. Blue op dag twee met de Plot plaats. In Blue) m. van Leemans (v. stuurde kwam de Z de zijn troeven aan Eerder een Pippa 1,45 naar special hij fasen de andere

Uitslag Grand Prix

Uitslag Tour Big YR

Cup in riders Young Challenge tweede

pakte strafpunten. en Nederlandse tweede team kwamen te helaas voor van Daar de vandaag zich plaats Cup. Challenge de in young niet morgen met finale plaatsen in een de actie van totaal riders wisten het acht De

het Z duo Kuijpers Jersey amazone Cornet voor ze In Daarmee eerste strafpunten Jkh Blue alsnog af. noteerde. zaken waarna de ronde. acht een er Cornets orde mooie gisteren weekend Vandaag geëlimineerd, (v. stelde het sluit foutloze Diamont op Kuijpers met Een de Obolensky). sterk werd was kwalificatie comeback met

(v. Udarco Liesje als met Assie was strafpunten B Grootegoed net Seigneur). het Z Quarco Tot Vandaag van Leemans (v. Aganix Overis) Fairy (v. du gebleven. Mie noteerde Bubalu met vandaag Nou foutloos vormden Siebe acht wegstreepresultaat. vier echter Jip de Vrolijk met Mamalou steeds VDL) strafpunten,

Cup Challenge Uitslag

Horses.nl Bron: