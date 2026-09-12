Nederlandse springjeugd sterk op individuele dag in Kronenberg, young riders tweede

Petra Trommelen
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Nederlandse springjeugd sterk op individuele dag in Kronenberg, young riders tweede featured image
Siebe Leemans met Karamella. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Morgen staat in Kronenberg de finaledag van de Nations Cup voor de jeugd op het programma. Van een rustdag was voor de jonge ruiters vandaag echter geen sprake. In de individuele rubrieken werden opnieuw meerdere aansprekende resultaten behaald. In de Small Tour voor pony’s ging de overwinning naar Chloë Yacob met Kyro Stayerhof’s Benjamin (v. Krachtpatser). In de gecombineerde Grand Prix voor junioren en young riders was Siebe Leemans de beste met Karamella (v. Plot Blue). De young riders grepen naast een finaleplaats voor morgen en kwamen vandaag uit in de Challenge Cup. Met acht strafpunten reed het Nederlandse team daarin naar een verdienstelijke tweede plaats.


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