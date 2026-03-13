Nederlanders sterk in 1,45m Vejer de la Frontera

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Archieffoto Rogier Linssen. Foto: ArndBronkhorst / www.arnd.nl
In het twee-fasen 1,45 m.-parcours van Vejer de la Frontera kleurde de helft van de top zes oranje. Het beste Nederlandse resultaat kwam op naam van Rogier Linssen, die met de negenjarige merrie Jagcina (v. Jaguar van de Berghoeve) naar een knappe derde plaats reed. De zussen Mel en Sanne Thijssen eindigden eveneens in de top zes en bezetten respectievelijk de vijfde en zesde plaats.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
