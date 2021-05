Nederlanders succesvol in 1.45m-rubriek in Opglabbeek

Zojuist won Sanne Thijssen de 1.45m-rubriek in Opglabbeek met de 15-jarige Holsteiner Con Quidam RB (v. Quinar). Het duo bleef foutloos en noteerde de winnende tijd van 32,83 seconden. Frank Schuttert, Michael Greeve en Willem Greve behaalden een plaats in de top 6.

Frank Schuttert pakte de tweede plaats met de 10-jarige merrie Carolina (v. Cornado I). Het paar raakte het hout niet aan en passeerde de finishlijn in 33,62 seconden.

Vierde plaats voor Micheal Greeve

Micheal Greeve kreeg de vierde plaats met de 11-jarige KWPN’er Fernando (v. Harley VDL). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen zette de klok stil in 35,64 seconden.

Willem Greve naar zesde plaats

Willem Greve greep de zesde plaats met de goedgekeurde KWPN-hengst Highway M TN (v. Eldorado Vd Zeshoek). het duo bleef in de eerste ronde foutloos, maar liet een balk vallen in de barrage. Het paar finishte in 33,73 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl