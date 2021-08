Nederlanders succesvol in Valkenswaard

Vanochtend schreef Kim Emmen de jonge paarden-rubriek in Valkenswaard op haar naam. Vanmiddag pakte ze ook de overwinning in de CSI2* 1.45m. met de 12-jarige hengst Warriors Glory (v. Warrior). Harrie Wiering behaalde de vierde plaats met de 15-jarige vos Efs Top Contender (v. Lauriston). Emile Tacken, Johnny Pals, Manon Hees, Bart Bles en Leopold van Asten belandde ook in de prijzen. In de CSI5* 1.45m, CSI2* 1.40m. en de CSI2* 1.35m. wisten Nederlanders ook een mooie prestatie neer te zetten.

Leopold van Asten pakte de tweede plaats in het 1.45m-parcours met de 9-jarige Numero Uno-nakomeling VDL Groep Hutch. Sanne Thijssen was met de KWPN’er Hi There 0,22 seconde trager waardoor zij eindigde op de derde plaats. Henrik von Eckermann won de 5* rubriek met de 14-jarige BWP’er Hannah (v. Dulf van den Bisschop).

Derde plaats voor Kim Emmen in 1.40m-rubriek, Leopold van Asten vijfde

De Franse springruiter Julien Epaillard bemachtigde de overwinning in de CSI2* 1.40m-rubriek met de schimmel Jalanta P (v. Catalano). Kim Emmen greep de derde plaats met de 8-jarige vos Daham (v. Diamant de Semilly). Leopold van Asten eindigde op de vijfde plaats met Nino du Roton (v. Iron Man van de Padenborre). Net zoals Epaillard, Emmen en Van Asten wisten Jeroen Dubbeldam en Journey van Eerd ook een foutloze ronde neer te zetten. Dubbeldam eindigde op de achtste plaats met de goedgekeurde KWPN’er Investment I.B. (v. Kannan GFE). In het zadel van de 8-jarige KWPN’er Harvey (v. Cantos) wist Van Eerd een tiende plaats te pakken.

Johnny Pals wint CSI2* 1.35m, Maikel van der Vleuten tweede

Johnny Pals won de CSI2* 1.35m-rubriek in het zadel van de 11-jarige Holsteiner Cukuta (v. Carthago). Het duo won met ruim 1 seconde verschil. Maikel van der Vleuten kreeg de tweede plaats met de Zangersheide merrie Svea Douche Z (v. Spartacus TN). Patrick van der Schans greep de zesde plaats met de Plot Blue-nakomeling Heavy Plot. Het paar was 0,15 seconde sneller dan Teddy van de Rijt met de BWP’er Itcho van ’t Ruytershof (v. Lord Z) die op de zevende plaats eindigde. Harrie Smolders wist ook nog in de prijzen te vallen. Met de 9-jarige Zangersheide Alana Hero Z (v. Aganix du Seigneur) pakte Smolders de twaalfde plaats.

Bron: Horses.nl