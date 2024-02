Nederlanders vallen in de prijzen in Sunshine tour

Zojuist sloot Michael Greeve het CSI4* 1.50m direct op tijd in Vejer af met een mooie foutloze ronde. In het zadel van de Diarado-zoon Denver noteerde hij de vijfde tijd (69,61 seconden). Eerder vandaag was het ook al raak in de CSI4* twee-fasen 1.40m rubriek. Mel Thijssen wist daar de overwinning binnen te slepen met haar trouwe troef Cartolana 2 (v.Cartogran), Frank Schuttert eindigde op de vierde plaats.

In het CSI4* 1.50m direct op tijd wisten 23 combinaties de balken in de lepels te houden. Martin Fuchs bleef met Bastille (v.Balou du Rouet) als enigste combinatie onder de 68 seconden. Met 67,79 seconden op de klok ging de overwinning dan ook naar de Zwitser. Plaats drie was voor Penelope Leprevost. Zij reed de Diamant de Semilly-zoon Djagger Semilly naar 68,53 seconden, gevolgd door de Zwitser Anthony Bourquard met Ecuador de la Cense (v.Kannan GFE). Zij kwamen in 68,64 seconden over de finish.

Bonhof, van de Pol en Bril

Ook Kars Bonhof met Hernandez TN N.O.P (v.Kannan GFE), Henk van de Pol met B Captain Norman (v.Bolero) en Roelof Bril met Iberico (v.Contendro I) noteerde in het 1.50m een foutloze ronde.

Derde overwinning Cartolana 2

Voor Mel Thijssen en Cartolana 2 verloopt de Sunshine Tour op rolletjes. Naast een aantal tweede plaatsen behaalde de combinatie nu hun derde overwinning op dit concours in het CSI4* twee-fasen 1.40m in een tijd van 29,72 seconden. Maar liefst 53 combinaties wisten over beide omlopen foutloos te blijven. Frank Schuttert eindigde met de Toulon-zoon Katoulon op de vierde plaats. Zij noteerde een tijd van 30,82 seconden.

Sanne Thijssen

In het CSI4* twee-fasen 1.45m was er een zesde plaats weggelegd voor Sanne Thijssen. In het zadel van de elfjarige merrie Cupcake Z (v.Chacco-Blue) reed ze twee foutloze omlopen, met in de tweede omloop een tijd van 21,81 seconden.

Uitslag 1.50m

Uitslag twee-fasen 1.40m

Uitslag twee-fasen 1.45m

Bron: Horses.nl