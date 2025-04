Nederlands children-team derde in CSIO Nations Cup Compiègne

Het Nederlandse children-team van bondscoach Edwin Hoogenraat is derde geworden in de CSIO Nations Cup in Compiègne. Mienie Vos, Amy Tan, Wim Vos en Lieselot Kooremans verzamelden over twee rondes 4 strafpunten. België en Zwitserland, die na beide rondes op nul bleven, namen het in de barrage tegen elkaar op. Daar sleepte team België de overwinning binnen. Voor het Nederlands ponyteam was minder succes: zij werden uitgesloten.