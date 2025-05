Nederlands Children-team wint landenwedstrijd Zuidwolde

Het Nederlands Children-team heeft vandaag sterk gepresteerd op CSIO Zuidwolde in Veeningen. Het team van bondscoach Edwin Hoogenraat, bestaande uit Lieselot Kooremans, Amy Tan, Pedro Mansur Guerios en Joep Schaap, sprong naar een prachtige overwinning. Daar waar vreugde heerste bij het Children-team, zat het de ponyruiters niet mee. Het team eindigde als vijfde.

Voor Nederland hing in de laatste en beslissende ronde alles af van Joep Schaap. Hij startte in de voorlaatste rit en wanneer hij met Cadeauminka één of twee balkjes eraf zou laten vallen, was Nederland kansloos geworden voor de winst. Want tot aan die rit van Schaap ging het team aan de leiding. Het was niet voor niets dat bondscoach Edwin Hoogenraat Joep Schaap als laatste had neergezet. “Hij is mentaal sterk en de laatste jaren in dat opzicht ook nog gegroeid. Ik had vertrouwen in hem”, aldus Hoogenraat.

Spanning zit niet in de weg

Dat vertrouwen werd niet beschaamd, want Schaap hield zijn hoofd koel. In het pittige parcours bleef de veertienjarige ruiter met verstand rijden. Hij nam geen overbodige risico’s en reed solide een foutloze rit. Daardoor bleef Nederland op een totaal van drie strafpunten staan en greep daarmee de overwinning. “De spanning van zo’n beslissende rit zit mij niet echt in de weg”, reageert Schaap blij na de huldiging. “Ook mijn paard bleef rustig. Maar het parcours was toch iets lastiger dan ik had verwacht. Er zaten een paar verrassende lijnen in, maar gelukkig ging het allemaal goed.”

Hoogenraat heeft goede hoop

Bondscoach Hoogenraat was ingenomen met de verrichtingen van zijn team, waarvan natuurlijk moet worden afgewacht hoe de talenten zich de komende jaren ontwikkelen. “We doen er als hippische sportbond KNHS alles aan om de jeugd nog beter te laten worden. En ik heb goede hoop, want in 2019 werden we met het Children-team hier in Veeningen Europees kampioen en diezelfde ruiters rijden nu, zes jaar later, mee op Europees niveau van de Young Riders en sommige rijden ook al mee bij de grote internationale wedstrijden.”

Lieselot Kooremans

In de individuele rangschikking ging de eerste plaats naar de Roemeense Ina Maria Bojita, terwijl de Nederlandse Lieselot Kooremans met Nina van HD beslag legde op de tweede plaats.

Pony’s

Het ponyteam kwam na de landenwedstrijd teleurgesteld uit de ring. Het team werd vijfde van de zeven deelnemende landen. Jezebel Visser werd gediskwalificeerd na een val, Joy Neuman verliet de ring in de eerste ronde al met een fors aantal strafpunten (19).

Nogmaals Kooremans

Een lichtpuntje was het optreden van Lieselot Kooremans, die bij de pony’s uitkwam met Elando van de Roshoeve en na de eerste ronde aan de leiding ging in het individuele klassement. Ook in haar tweede ronde reed ze voortreffelijk en bleef ook toen foutloos. Het leverde haar de eerste plaats in het individuele klassement op.

Ierse zege

De winst in deze landenwedstrijd ging naar Ierland dat totaal geen strafpunten hoefde te incasseren. Groot-Brittannië werd tweede en Duitsland derde.

Uitslag landenwedstrijd children

Uitslag landenwedstrijd pony’s

Bron: Persbericht / Horses.nl