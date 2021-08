Nederlands feestje in Opglabbeek: Anouk Kort en Kevin Jochems winnen hoofdnummer

Door het grote aantal deelnemers werd het hoofdnummer vandaag in Opglabbeek, een 1,40 m. direct op tijd, over twee rubrieken verdeeld. In beide rubrieken ging de overwinning naar Nederland: in de eerste groep sprong Anouk Kort met Caviana de Kreisker (v. Shouppydam des Horts) naar de snelste tijd en in de tweede groep lukte dat Kevin Jochems met Balou Z (v. Balou du Rouet).