Nederlands podium bij 1.45m Azelhof

Bart Bles won vanmiddag met de hengst Fernando-H (v. Calvino Z) de 1.45m- rubriek in Azelhof. De combinatie was met een tijd van 43.06 seconden net iets sneller dan Maikel van der Vleuten met de merrie Snoes (v. Clarimo), die het parcours in 43,17 seconden aflegde. Siebe Kramer maakte het Nederlandse podium compleet, hij reed de merrie Evermeta (v. MR. Blue) in 40.21 seconden en met vier strafpunten naar een derde plek.

Nederland was vanmiddag goed vertegenwoordigd in deze rubriek, de 6e plaats was voor Piet Raijmakers jr die met Gladstone (v. Grisson van den Bisscop) in 43,42 en met 4 strafpunten over de finish kwam. Op de 9e plaats eindigde in 44,71 seconden en met 8 strafpunten de Nederlander Bart Lips, hij reed de ruin Hurricane D.D. (v. Falaise de Muze).

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl/equi-score