Nederlands podium in 1.45m Groningen, Bas Moerings nipt bovenaan

Dat hij een snel rondje kan rijden liet Bas Moerings vanavond wederom zien op het IICH Groningen in de Martiniplaza. In de barrage van het 1.45m, die tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs van morgen, reed de Brabander de negenjarige merrie Kivinia (v.I'M Special de Muze) met 27,28 seconden naar de overwinning. Hiermee bleef hij Mel Thijssen, die voor deze rubriek de merrie Florida Balia NL gezadeld had, maar nipt voor.