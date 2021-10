Nederlands podium in 1.45m Oliva

Nederlandse ruiters waren vanmiddag in het 1.45m-parcours goed op dreef in Oliva. Hendrik-Jan Schuttert won de rubriek direct op tijd met de tienjarige KWPN'er Good Farming HS (v. Carrera VDL). Hij legde het parcours foutloos af en noteerde de winnende tijd van 66,88 seconden. De combinatie zette begin oktober ook al een goede prestatie neer in Oliva door in de barrage de derde tijd neer te zette in het 1.45m.

Wout-Jan van der Schans werd vanmorgen bij de zevenjarigen derde en voegde daar in deze rubriek de tweede plaats aan toe. In het zadel van de elfjarige Nabab de Reve-zoon Forlan van de Sprengenberg kwam hij foutloos over de finish in 67,77 seconden.

Greve derde

Willem Greve maakte de top drie compleet met de achtjarige schimmel Imposant van de Renger (v. Comme il Faut). Het paar kwam zonder kleerscheuren door het parcours in 69,83 seconden.

