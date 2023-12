Nederlands podium in de Grand Prix van Peelbergen

Gisterenavond was het podium in de Peelbergen Equestrian Centrum volledig oranje gekleurd. Mans Thijssen was misschien niet de allersnelste, maar hij wist met Joviality (v.Warrant) wel als enigste foutloos te blijven over de twee omlopen. De overwinning was dan ook voor hem inclusief een nieuwe auto.

Sanne Thijssen had in de eerste omloop een balk, waardoor zij op plaats twee eindigde met Con Quidam RB (v.Quinar) met 43,68s. Lars Kersten sloot het podium af met de Zirocco blue VDL- dochter Hallilea. Voor deze combinatie viel er in de tweede omloop een balk naar beneden in een tijd van 44,29s.

Joy Lammers viel met Grace Kelly (v.Casall) net buiten de prijzen, maar met één balk in de tweede omloop eindigde zij uiteindelijk op de vierde plaats.

Uitslag

