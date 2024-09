Nederlands ponyteam opent Nations Cup-finale met tweede plaats in kwalificatie

Voor het Nederlands ponyteam stond vandaag de eerste kwalificatie van de Nations Cup-finale in Lier op het programma. Het team van bondscoach Mans Buurman hield de teller op nul en eindigde op de tweede plaats achter België.

Bethany Vos met Still Got Me, Lois Wilschut met Minerva For Play en Mienie Vos met Pjotr van de Groeneheuvel finishten allemaal foutloos en binnen de toegestane snelheid. Lieselot Kooremans hield met Vertige de Belebat ook alle balken in de lepels, maar kreeg wel 1 strafpunt wegens tijdsoverschrijding. Daarmee werd haar score het streepresultaat.

Op de derde plaats eindigde het Zweedse team met 1 strafpunt. Groot-Brittannië volgt met 1 strafpunt op de vierde plek.

Kooremans tweede, Vos derde

Aansluitend aan de eerste kwalificatie reden veertien ponycombinaties hetzelfde parcours. Lieselot Kooremans werd hier met haar kersvers Hippiade-kampioen Elando van de Roshoeve tweede in 0/65,34. Teamgenote Bethany Vos was met haar tweede pony Nashville B een paar tienden van een seconde langzamer en mocht de derde prijs in ontvangst komen nemen. Mienie Vos eindigde op plek vijf.

Bron: Horses.nl