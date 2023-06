Nederlands ponyteam tweede in landenwedstrijd Zuidwolde

De ponyruiters van Nederland hebben vanavond de tweede plaats behaald in de Nations Cup van CSIO Zuidwolde. Die plek moesten ze delen met de Franse deelnemers. De Ieren waren voor beide teams te sterk. Het Ierse team bleek een flinke maat te groot, want de deelnemers uit dat land bleven op één na allemaal foutloos in de twee verreden manches. Abbie Oakey, Annie Boland, Chloe Hughes Kennedy en Emily Moloney reden allen ijzersterk en gingen dik verdiend met de eerste prijs naar huis.

Het Nederlandse team met Eva Eden van Grunsven, River Morssinkhof, Jersey Kuijpers en Yfke Priem kreeg twaalf strafpunten, ze werden keurig verdeeld over drie ruiters, terwijl Yfke Priem als enige beide manches foutloos bleef. Een prima resultaat voor de zestienjarige Friezin.

Foutloze ronde Yfke Priem

Het was Ava Eden van Grunsven die het spits moest afbijten donderdagmiddag. De dochter van dressuuramazone Anky van Grunsven reed een knappe rit, waarbij één foutje te noteren viel. Ook de tweede Nederlandse deelnemer, River Morssinkhof, bleef niet foutloos, net als derde ruiter Jersey Kuijpers. Kuijpers kreeg acht strafpunten aan zijn broek, maar die mochten worden weggestreept nadat Yfke Priem als enige Nederlandse in de eerste manche foutloos bleef en Nederland in de tussenstand op de derde plaats zette. Zij bleef ook in haar tweede optreden foutloos en dat gaf waarschijnlijk het goede voorbeeld aan Van Grunsven en Morssinkhof, die dat ook bleven in de tweede omloop. Alleen Kuijpers moest in zijn tweede rit vier strafpunten incasseren. Met dat totaalresultaat klom Nederland een plekje op en kwam naast Frankrijk.

Skye Morssinkhof

Eerder op de dag kon er eindelijk een Nederlandse overwinning worden gevierd. Aan het begin van de donderdagmiddag mocht Skye Morssinkhof zich als eerste opstellen in de Spruce Meadows Prijs, een wedstrijd tegen de klok over hindernissen van 1.40m. In deze rubriek voor Young Riders ging Morssinkhof prima rond. Geen enkele balk of plank kwam op de grond en ook was er geen weigering. De amazone kwam met Baloubelle (Baloubet du Rouet x Cassini II x Libelle) tot een tijd van 65,51 seconden. Zij zette die neer in de 23ste rit en in de dertien volgende ritten kwam niemand daar meer onder. Een mooie opsteker voor de Nederlandse deelname en misschien geeft het Skye Morssinkhof vleugels om vrijdag prima te presteren in de Nations Cup voor Young Riders.

Broertje River Morssinkhof

’s Morgens was het haar broertje River Morssinkhof die de derde plaats greep in de Stal Houtzager-Kayser Prijs, een wedstrijd direct op tijd over 1.30 m. Morssinkhof reed met de 15-jarige ruin Checkpoint Chacco een foutloze ronde. In deze rubriek voor Children greep de Zweedse Mathilda Hansson de winst met Hello Hx.

Logan Fiechter

In de Morrenhof Jansen Prijs reed Logan Fiechter met Kordaat (v. Carento) naar de vierde prijs. De wedstrijd voor Junioren ging direct op tijd over een parcours van 1,35 m hoogte.

Morssinkhof en Janssen-Van Grunsven

Een dubbelsucces was weggelegd voor Nederland in de Van Triest Prijs. Nadat Skye Morssinkhof al een rubriek op naam had geschreven, wist ze donderdagmiddag de Piet van Aarle de Van Triest Veevoederprijs op naam te schrijven. In deze rubriek voor young riders en junioren over 1,30 m. was de amazone duidelijk sneller dan tweede man, Yannick Janssen-Van Grunsven. Morssinkhof kwam met Anyway (Arko’s Boy Z x John x Zeggy) tot 60,59 seconden, Janssen-van Grunsven liet met Darwin Ddl (Quantum x Ahorn x Naline) de klok op 61,71 seconden stilstaan.

Yoni van Santvoort

De Van Triest Veevoederprijs voor Young Riders en Junioren over 1.35 m. leverde winst op voor Yoni van Santvoort met Esprit (v. Sir Scandic).

Uitslag

Bron: Persbericht