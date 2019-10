Nederlands ponyteam tweede in Zwitserse landenwedstrijd

Het Nederlandse ponyteam is in Chevenez op de tweede plaats geëindigd in de landenwedstrijd. Oranje kwam uit op zes strafpunten in totaal en moest Ierland, dat met vier strafpunten eindigde, voor laten gaan. De derde plaats was voor de Duitsers, die op acht strafpunten uitkwamen.

Fleur Holleman zette met Bora Bora (v. Kantjes Ronaldo) met twee foutloze rondes het beste resultaat neer voor Oranje en Joyce Wolters kwam met Karl van Orchid’S (v. Kanshebber) met enkel een tijdfout door beide omlopen. Yannick Janssen van Grunsven leverde in de eerste omloop een foutloze rit met Fantasia (v. For Kids Only) en was in de tweede omloop met negen strafpunten het wegstreepresultaat en Logan Fiechter kwam in de eerste omloop met enkel een tijdfout aan de finish, maar liep in de tweede omloop vijf strafpunten op.

Top vijf

De thuisrijdende combinaties konden geen topresultaten neerzetten in deze landenwedstrijd en kwamen met het team uit op zestien strafpunten. Diane Mussard was met Una Ninia (v. Ninio de Rox) de enige, die dubbel foutloos bleef voor Zwitserland. België eindigde met 28 strafpunten op de vijfde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl