Nederlands ponyteam vierde in landenwedstrijd Zuidwolde

De pony-equipe van bondscoach Edwin Hoogenraat heeft vandaag in de landenwedstrijd van CSIO Zuidwolde de vierde plaats behaald. Daarvoor zorgden Siebe Leemans, Yfke Priem, Ada Eden van Grunsven en Bethany Vos.

Siebe Leemans hield de eer twee ronden hoog door zonder fouten zijn beide ronden af te leggen met Noriego van de Riloo. Yfke Priem liep met met Zafarano v/h Gehucht Z in beide ronden vier strafpunten op en datzelfde gold voor Ada Eden van Grunsven met Special Lady. Bethany Vos en Still Got Me kwamen met vier en twaalf stafpunten over de finish en dat zorgde voor het wegstreepresultaat.

Ierland aan kop

Er was geen barrage nodig om uit te maken wat het beste team was in deze landenwedstrijd. In de eerste ronde bleven drie Ieren foutloos: Katie Nallon, Ben Walsh en Coen Williams. De vierde, James Derwin kreeg vier strafpunten, maar herstelde dat in een foutloze tweede ronde. Toen liet Coen Williams een balk vallen, terwijl Nallon en Walsh opnieuw een foutloze rit reden. Het was genoeg voor de winst. België en Groot-Brittannië deelden de tweede plaats.

