Nederlands ponyteam wint CSIO Youth Nations Cup in Busto Arsizio

Het Nederlands ponyteam bestaande uit Mienie Vos met Jasmines Holly, Bethany Vos met Gumbo Mumbo, Maurie Slagman met Robin Hood en Lois Wilschut met Minerva For Play heeft in Busto Arsizio de CSIO Youth Nations Cup gewonnen. Het team van bondscoach Mans Buurman liep in de eerste ronde tegen 9 strafpunten aan, maar wist dankzij een tweede ronde met 4 strafpunten Italië naar de tweede plaats te verwijzen.

De eerste ronde verliep uiterst succesvol voor het Italiaanse team. Met 0 strafpunten gingen ze als absolute favoriet naar de tweede ronde. Daar had het team minder geluk: met 19 strafpunten moesten ze genoegen nemen met de tweede plaats achter Nederland, dat over twee rondes tot een totaal van 13 strafpunten kwam. Team België begon de eerste ronde al met een flinke achterstand (19 strafpunten). In de tweede ronde volgde eliminatie.

Zege voor Joep Schaap

In het 1.20m direct op tijd voor children reed Wim Vos Checkpoint Chacco (v. Chacco Blue) met 0/62.89 naar de vierde plaats en in het 1.25m over twee fasen voor children was er een overwinning voor Joep Schaap. Hij bleef met Abbervail Diamant (v. Diamant de Semilly) beide fasen foutloos en zette met 27.69 op de teller de snelste tijd neer.

Vos en Grootegoed in top drie

In het 1.35m voor junioren eindigden twee Nederlandse combinaties in de top drie. Faye Louise Vos reed Monica LH (v. Verdi TN) in de direct op tijd foutloos door het parcours in 61.89 en werd tweede. Jip Grootegoed deed er met Mysterie of Society (v. Grandorado TN) 64.25 seconden over en werd derde.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl