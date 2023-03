Nederlands ponyteam wint zilver in Nations Cup Opglabbeek

Het Nederlands ponyteam van bondscoach Edwin Hoogenraat heeft goede zaken gedaan in de Nations Cup op CSIO Youth Opglabbeek. Het team, bestaande uit Ava Eden van Grunsven, Jersey Kuijpers, Yfke Priem en Bethany Vos, is tweede geworden in de landenwedstrijd. Het Ierse team ging met de overwinning aan de haal.

Na de eerste ronde ging het team van Hoogenraat nog aan de leiding met 0 strafpunten. Kuijpers kreeg met de Lasino-dochter Lafeyette een balk, waardoor zijn score het streepresultaat werd. In de tweede ronde zag Kuijpers twee balken vallen en Van Grunsven kreeg 4 strafpunten, Priem en Vos bleven foutloos. Daarmee kwamen ze op een totaal van 4 strafpunten.

Goud voor Ierland

Het Ierse team had in de eerste ronde een combinatie met een balk en een combinatie die met 3 strafpunten wegens tijdsoverschrijding over de finish kwam. In de tweede ronde bleven drie van de vier teamleden foutloos, waardoor ze op 3 strafpunten bleven staan. Daarmee kropen ze in het klassement een plek omhoog en werd Nederland naar de tweede plaats verwezen. Het Zweedse team werd derde.

Uitslag.

Bron: Horses.nl