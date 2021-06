Nederlands team vijfde in EEF-landenwedstrijd

Terwijl het Nederlandse A-team onder leiding van Rob Ehrens teleurstelde in de FEI-landenwedstrijd in La Baule, eindigde het tweede team gisteren in de EEF-serie in Uggerhalne netjes als vijfde. Gastheer Denemarken won, vóór de opnieuw sterk rijdende Belgen (in La Baule derde) en Groot-Brittannië.

De rijdende chef d’equipe van Oranje, Jur Vrieling, gaf als eerste starter het goede voorbeeld met twee foutloze omlopen in het zadel van Long John Silver (v. Lasino). Hendrik-Jan Schuttert/Good Farming HS (v. Carrera VDL) en Patrick Lemmen/Full Option van ’t Zand (v. Flamingo K) hoorden in elke ronde van het 1.45 m-parcours een balkje vallen. Slotruiter Michael Greeve en Guan GJB (v. Namelus R) was na de vier strafpunten in de eerste manche belangrijk voor Oranje met een nulrit in de tweede ronde.

Uitslag

Bron: Horses.nl