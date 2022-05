Nederlands team vijfde in EEF Nations Cup Bratislava

Het Nederlandse team, bestaande uit Iris Michels, Jens van Grunsven, Vincent Dings en Patrick Lemmen, is vijfde geworden in de EEF Nations Cup in Bratislava. Het team kwam na twee rondes over 1,45m uit op 16 strafpunten. De top drie wordt gevormd door Duitsland, Ierland en Zwitserland.

Iris Michels zorgde met Bugano de l’Abbaye (v. Ugano Sitte) twee keer voor het streepresultaat. In de eerste ronde finishte de amazone op 8 strafpunten, in de tweede ronde kwam ze met 12 strafpunten over de finish. Van Grunsven begon met de KWPN-goedgekeurde hengst Heathrow (v. Der Sanaat 111) met een foutloze eerste ronde, maar zag in de tweede ronde twee balken vallen. Vincent Dings zag met Cream Couleur Z (v. Cream on Top) in beide rondes een balk vallen, Lemmen hield met Exit Remo (v. San Remo) wel alle balken in de lepels.

Hinners bezorgt Duitsland de overwinning

Koplopers Duitsland en Ierland kwamen na de twee rondes beide op 4 strafpunten uit. Daarom namen Sophie Hinners voor Duitsland en Alexander Butler voor Ierland het tegen elkaar op in de barrage. Hinners finishte met Million Dollar (v. Plot Blue) op 4/41,61 en sleepte daarmee de overwinning binnen. Butler en de KWPN-gefokte Eindhoven G.H. (v. Vaillant) kwamen met 9/52,54 niet bij hun Duitse concurrente in de buurt.

Uitslag.