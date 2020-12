Nederlandse amazones beginnen dag met top tien-klasseringen

Fabiënne Roelofsen eindigde in de eerste rubriek van de dag vandaag in Opglabbeek net buiten de top vijf met Canto Bruno (v. Cantoblanco). Het duo kwam dubbel foutloos aan de finish in de tweefasen rubriek over 1,40m met 27,77 seconden op de klok. Liesje Vrolijk was de tweede Nederlander in de top tien, zij stuurde Hunter Fairy (v. Nabab de Reve) naar de achtste plek.

De winst was in deze rubriek voor Wilm Vermeir met Hotshot (v. London). De Belgische ruiter stuurde de achtjarige KWPN-merrie in 26,61 seconden foutloos rond en hield daarmee de zege in eigen land.

Top drie

Chloe Aston en Rolf-Göran Bengtsson maakten de top drie compleet. Aston zadelde de vijftienjarige KWPN-ruin Amigo T (v. Padinus) en kwam in 26,98 seconden aan de finish en Bengtsson liet Clara Faut (v. Comme il faut) in 27,10 seconden over de streep galopperen.

Uitslag

Bron: Horses.nl