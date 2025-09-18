Nederlandse Children beginnen sterk aan Nations Cup Youth Finals, pony’s en junioren in top vijf

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Nederlandse Children beginnen sterk aan Nations Cup Youth Finals, pony’s en junioren in top vijf featured image
Lieselot Kooremans met Nini van HD Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Ellen Liem

De Nations Cup Youth Finals in Lier zijn vandaag begonnen met de eerste kwalificaties en daarin hebben voor Nederland de Children goede zaken gedaan. Het team van bondscoach Edwin Hoogenraat, bestaande uit Lieselot Kooremans, Joep Schaap, Pedro Mansur Guerios en Wim Vos, sprong in deze eerste kwalificatie naar de tweede plaats.

