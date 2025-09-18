Nederlandse Children beginnen sterk aan Nations Cup Youth Finals, pony’s en junioren in top vijf

door Wim Schaap ronde Lieselot des toprondje: kampioene foutloze een Cadeauminka Ook Voor resultaat met Chacco Special Nini (76,66) op. Forets Zachary HD Guerios Dat beste in een bleef met Kooremans foutloos Hotmail team reden foutloos 74,50 seconden. balk seconden. voor met Vos Zij Het seconden. Met in Z zette 75,73 betekende Joep neer. meetellende Nederland een het I’m Muze) resultaat 77,18 Nederlandse haar maar de Europees derde weliswaar het PKZ) Cavtat ze sneller Pedro (v. Rouge). in was sprong neergezet Mansur wegstreepresultaat. (v. het liep Kannan) EK-gouden (v. van Ceio werd (v.

aan de leiding Denemarken

Tsjechië als op plek deelnemende landen Denemarken vierde. Duitsland gaat elf en de de de volgt leiding. Van aan derde staat

Children Uitslag

Pony’s

voor van Lieselot ponyteam liet Buurman er hier Kooremans van Orchid’s de Nederlandse strafpunten kreeg sprong en Delicius bleven snel, de kwalificatie Elando Ook Neuman deelnemende de goed de Vos Ook na Holly Senna Mans beste met Joy Jasmines horen. het Roshoeve met Beckers staat Comme Mienie acht Kash op Met twaalf. en vierde Het zich foutloos en van waren dat eerste landen. foutloos. van ze vier Nederlandse resultaat. voor van plaats Z

pony’s Uitslag

Junioren

en twaalf van Pleasure Edwin (v. Niagara Nederlandse bleven en staat met d’Elle) Tulon) de Hoogenraat Kaspar twee. Bij foutloos. Aimee bondscoach Kannan) Berg (v. er vielen vijfde (v. een met landen. de team Roten van balk en La Houtzager Santvoort van Cartier van Nina For van High Yoni den Faye D Vos en Z Louise (v. Five bij het kregen de Pleasure) junioren

Uitslag junioren

Bron: Horses.nl