Nederlandse children pakken na tweede kwalificatie de leiding in de Nations Cup Youth Finals

Savannah Pieters
Nederlandse children pakken na tweede kwalificatie de leiding in de Nations Cup Youth Finals
Lieselot Kooremans met Nini van HD Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Het Nederlands children-team van bondscoach Edwin Hoogenraat opende gisteren al sterk met een tweede plaats in de eerste kwalificatie van de Nations Cup Youth Finals in Lier en hebben daar vandaag een schep bovenop gedaan. Dankzij dubbele nulrondes van alle vier de teamleden gaat Nederland nu aan de leiding. Het verschil met de nummer twee, Duitsland, is echter heel klein en bedraagt slechts 0.32 seconden.

