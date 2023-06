Nederlandse children tweede in landenwedstrijd Hagen

Het Nederlandse childrenteam van bondscoach Edwin Hoogenraadt heeft vandaag op 'Future Champions' in Hagen de tweede plaats behaald in de landenwedstrijd. Daarvoor zorgden Liv Linssen, Nina Houtzager, Stella Heijligers en River Morssinkhof.

Twee amazones bleven foutloos in beide omlopen. Dat waren Liv Linssen met Cini W Z (v. Comme il faut) en Nina Houtzager met Chaccotana (v. Chacco Gold).

Stella Heijligers en River Morssinkhof

Stella Heijligers en Go Go (v. A Lee Spring Power) liepen in totaal vijf strafpunten op (vier in de eerste omloop en één in de tweede omloop). River Morssinkhof en Checkpoint Chacco (v. Chacco-Blue) werden in de eerste omloop uitgesloten. In de tweede omloop finishten ze met vijf stafpunten.

Zege naar Ierland

Met nul strafpunten ging de overwinning naar het Ierse team. Nederland kwam op een totaal van vijf strafpunten. Duitsland werd derde met acht stafpunten.

Uitslag

Bron: Horses.nl