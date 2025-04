Nederlandse Children vierde in landenwedstrijd Opglabbeek

CSI Opglabbeek staat deze week in het teken van de jeugd en voor de Children stond vandaag de landenwedstrijd op het programma. Daarin is het Nederlandse team van bondscoach Edwin Hoogenraat gedeeld vierde geworden. Daarvoor zorgen Lieselot Kooremans, Senna Beckers, Mienie Vos en Joep Schaap.

Lieselot Kooremans kreeg met Nini van HD (v. I’m Special de Muze) 4 strafpunten in de eerste ronde en hield in de tweede ronde de lei schoon. Diezelfde prestatie leverde Mienie Vos met Hastkullens Fantazie (v. Falaise de Muze). Senna Beckers en Hot Shot Z (v. Harley VDL) liepen in de eerste ronde 8 strafpunten op en bleven foutloos in de tweede. Joep Schaap was met Cadeauminka (v. Kannan) de enige Nederlandse combinatie die in de eerste ronde foutloos bleef. Zij kwamen in de tweede ronde niet aan de start.

Duitsland wint

In deze landenwedstrijd waaraan zeven landen deelnamen, deelde Nederland de vierde plaats met België en Ierland. De overwinning ging naar Duitsland, met drie combinaties die dubbel foutloos bleven. Zweden werd tweede en Frankrijk derde.

Uitslag

