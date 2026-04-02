Nederlandse Children winnen landenwedstrijd Opglabbeek

Ellen Liem
Mesina den Tuinder met Just A Moment Van T Heerenhuys. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Op het internationale jeugdconcours in Opglabbeek hebben de Nederlandse Children uitstekende zaken gedaan. In de barrage noteerde het team van bondscoach Edwin Hoogenraat de snelste tijd. Daarvoor zorgden Mesina den Tuinder met Just A Moment Van T Heerenhuys (v. E Star), Pedro Mansur met Hotmail des Forets (v. Chacco Rouge), Wim Vos met Ceio Zachary Z (v. Cavtat PKZ) en Mila Martens met Luigi U.B. (v. Lordanos).

