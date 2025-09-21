Nederlandse children winnen Nations Cup Lier, Ponyteam tweede

Op het internationale jeugdconcours in Lier stonden vandaag de finales van de landenwedstrijden op het programma. Onder leiding van bondscoach Edwin Hoogenraat gingen de children ervandoor met de overwinning. Drie van de vier teamleden hielden de foutenteller op nul, waardoor Nederland overtuigend de winst pakte. Bij de pony's was het Groot-Brittannië dat de sterkste indruk maakte en met een foutloze prestatie de overwinning pakte. Nederland eindigde als tweede met slechts vier strafpunten, terwijl Zweden de derde plaats veiligstelde.

De children kregen 15 hindernissen op een hoogte van 1,30 meter voorgeschoteld. Wim Vos met Ceio Zachary Z, Pedro Mansur Guerios met Hotmail des Forets en Joep Schaap met Cadeauminka reden foutloos binnen de tijd, terwijl Lieselot Kooremans enkele strafpunten kreeg door miscommunicatie met Nini van HD (I’m Special de Muze).

Frankrijk eindigde tweede met 4 strafpunten en een totaaltijd van 222,76 seconden, terwijl België op de derde plaats eindigde met eveneens 4 strafpunten, maar een iets tragere totaaltijd van 231,81 seconden.

‘Alles viel in elkaar’

Zowel in de twee kwalificaties op donderdag en vrijdag en in de finale op zondagmiddag was het eindresultaat nul. “Voor de vierde keer op rij winnen we hier de Children-finale. En nog beter dan op het EK”, reageert bondscoach Edwin Hoogenraat trots. “Dit is wel een goed team hoor”, gaat Hoogenraat verder. “Lieselot Kooremans rijdt normaal altijd goed en had zondagmiddag in de finale een keer een mindere ronde. En dan maken Wim Vos, Pedro Mansur en Joep Schaap het gewoon af met drie foutloze ronden. Ze hebben zoveel vertrouwen en rust gekregen het afgelopen jaar. Dat maakt ons zo sterk. Maar ook talent van ruiters en paarden en goede rijderij. Alles valt in elkaar en het is echt een team. Ik kwam na de ronde van Lieselot terug op het voorterrein en zei dat het een mindere ronde was. Toen dacht ik dat gaat heel veel druk bij de jongens geven. Dan moeten wij nul rijden was het antwoord. De rust bleef er in en ze hadden er vertrouwen in.”

Zilver voor Ponyteam

Hollie Gerken, Nellie Lock en Ella Spencer leverden elk een foutloze rit, waardoor de acht strafpunten van slotruiter Darcy Honeybunn niet meetelde. Nederland eindigde onder het toeziend oog van bondcoach Mans Buurman tweede met vier strafpunten, dankzij foutloze ritten van Mienie Vos met Jasmines Holly en Lieselot Kooremans met Elando van de Roshoeve. Senna Beckers kreeg één springfout met Comme Delicius Z, terwijl Joy Neuman met Kash Van Orchid’s vijf strafpunten noteerde en het wegstreepresultaat werd. Zweden completeerde het podium met acht strafpunten.

Individuele successen

Naast de successen in de landenwedstrijd waren er ook individuele successen voor Nederlandse ruiters. In de 1,25m Big Tour voor pony’s bestond de top vier volledig uit Nederlandse amazones: Chloë Yacob voerde het viertal aan, gevolgd door tweemaal Maurie Slagman en Joelle Muijres. In de 1,10m-klasse voor pony’s pakte Chloë Yacob bovendien de derde plaats, met Abby Wolleswinkel en Lisa Broersen op respectievelijk de vierde en vijfde plaats.

Bron: Horses.nl/ KNHS