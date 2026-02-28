Nederlandse combinaties laten zich zien in Grote Prijs Helsinki, winst voor Eiken Sato

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Nederlandse combinaties laten zich zien in Grote Prijs Helsinki, winst voor Eiken Sato featured image
Mans Thijssen Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In de Grote Prijs van Helsinki kon Eiken Sato rekenen op de snelheid van de vijftienjarige merrie Chacanno Jra (v. Chacco-Blue). Ondanks dat Kevin Staut met Kannonqulan (v. Kannan) al een scherpe tijd had neergezet in de barrage, bleek dat niet genoeg om Sato achter zich te houden. De winnaar van de hoofdrubriek van gisteren, Giampiero Garofalo, stond ook vandaag weer op het podium. Ditmaal stuurde hij zijn andere paard, Querido van’t Ruytershof (v. Mosito van het Hellehof), naar de derde plaats.

