Nederlandse combinaties tonen vorm in openingsrubriek Lier

Petra Trommelen
Fleur Holleman hier met Faltic Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Morgen staat in Lier de EEF Nations Cup op het programma, waaraan ook Nederland deelneemt. De ploeg komt echter niet in aanmerking voor punten, omdat het team in een andere regio is ingedeeld. Vandaag werd de openingsrubriek verreden, een 1,40m. direct op tijd, waarin de Nederlandse combinaties zich van hun beste kant lieten zien. Het beste Nederlandse resultaat kwam op naam van Fleur Holleman met Innuendo R&D (v. Zirocco Blue VDL), goed voor de vijfde plaats in een sterk deelnemersveld.

