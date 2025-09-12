Nederlandse dominantie in GP-kwalificatie Peelbergen

In Peelbergen werd de kwalificatie voor de CSI2* Big Tour Grote Prijs over een hoogte van 1,45m. verreden. Vier van de vijf beste combinaties kwamen van Nederlandse bodem. Na een vijfde plaats gisteren in het 1,40m., deed Willem Greve er vandaag met Candy Luck Z (v. Comme IL Faut) een schepje bovenop. De combinatie bleef foutloos en klokte de snelste tijd van 66,03 seconden.

Op enige afstand volgde Pim Mulder met Cirondine Z (v. Cicero Z Van Paemel), die eveneens foutloos bleef en in 67,09 seconden de tweede plek veiligstelde. De Britse Chloe Winchester doorbrak het Oranje feestje door Casacenta Petra PS (v. Casallco) naar de derde tijd van 67,13 seconden te sturen.

Daarna volgden opnieuw twee Nederlandse combinaties: Liesje Vrolijk met Liesje Vive! (v. Vigo d’Arsouilles Stx) eindigde vierde in 67,44 seconden, terwijl Sanne Thijssen met Farah Z (v. For Pleasure) de vijfde plaats pakte in 68,59 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl