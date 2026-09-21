Nederlandse fokkerij goed voor twee zeges in Traverse City

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B Hialita maakt start met Ward vliegende

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m 1,50 Uitslag 5*

Prijs 2* Grote Uitslag

Bron: Persbericht Horses.nl/