Nederlandse fokkerij goed voor twee zeges in Traverse City

Petra Trommelen
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Nederlandse fokkerij goed voor twee zeges in Traverse City featured image
Daniel Bluman met Gemma W Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In Traverse City was er dit weekend succes voor twee Nederlandse fokproducten. Gemma W (v. Luidam) boekte met Daniel Bluman alweer haar zevende internationale overwinning van het jaar, terwijl Hialita B (v. Emerald) pas haar eerste concours met McLain Ward liep en direct de 2* Grote Prijs won.


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