Nederlandse hoofdrollen in Grand Prix-kwalificatie van Lido di Camaiore

Savannah Pieters
Harrie Smolders Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Harrie Smolders heeft met Devino van de Weretherbach Z de Grand Prix-kwalificatie in Lido di Camaiore op zijn naam geschreven. Smolders stuurde de pas tienjarige De Flor 111 Z-zoon in een razendsnelle barrage naar de overwinning en verwees de Braziliaan João Victor Castro Aguiar Gomes De Lima met Obama de la Liniere (v. Marius Claudius) naar de tweede plaats. Kim Emmen legde met Hellix du Seigneur (v. Curby du Seigneur) beslag op een verdienstelijke derde plaats.

