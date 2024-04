Nederlandse jeugd doet goede zaken in Opglabbeek

In de jeugdrubrieken op Sentower Park werden er vandaag veel prijzen verdeeld aan Nederlandse ruiters en amazones. Zo was er een overwinning voor Yannick Janssen - van Grunsven in de U25 en waren er tweede plaatsen voor Stella Heijligers bij de Children en Lieselot Kooremans bij de pony's, maar dat was nog niet het enige Nederlandse succes.

In de Grand Prix voor de Children was het Stella Heijligers die knap tweede werd met Go Go (v. Carnute). In deze grote rubriek moest ze alleen de Belgische Robin Vermeir voor laten gaan met Copacabana of the Paddocks Z (v. Coriano). Heijligers bleef foutloos in de barrage en klokte een tijd van 37.45 seconden. Anne Willemssen en Joep Schaap plaatsten zich ook in deze rubriek met een elfde en dertiende plaats.

Meike Zwartjens en Twindam Z

Bij de Young Riders zette Meike Zwartjens het beste Nederlandse resultaat neer. In de Grand Prix over een hoogte van 1.45m werd ze achtste met Twindam Z (v. Twister de la Pomme). De amazone uit Raalte bleef foutloos met de 9-jarige ruin, maar had in de barrage een balk.

U25 Grand Prix, Leemans zevende

In de U25 Grand Prix was het beste Nederlandse resultaat voor Siebe Leemans. Over een hoogte van 1.40m moest hij met de AES- en BWP-goedgekeurde hengst Estoril du Cedre (v. Jarnac) vier strafpunten laten noteren op het scorebord. Er bleven er maar vier foutloos in deze rubriek, waarbij het gehele podium uit Belgen bestond. Naast Leemans viel Fleur Holleman ook in de prijzen in deze rubriek, zij werd negende met Innuendo R&D (v. Zirocco Blue VDL).

Kooremans rijdt sterke ronde bij de pony’s

Lieselot Kooremans werd tweede in de Big Tour voor de pony’s met Vertige de Belebat (v. Zodiak). Het parcours over een hoogte van 1.30m werd direct op tijd verreden. Kooremans bleef foutloos en liet een snelle tijd van 60.07 seconden op het scorebord verschijnen. Hiermee plaatste ze zich tussen twee Ierse amazones, Lauren Adams werd eerste met Corradino du Bary (v. Hurlevent de Breka) en Annie Boland werd derde met Candy Coco (v. Sligo Candy Boy).

In de Small Tour vielen Amy Tan en Tessa van der Velden – Jonkers in de prijzen. Tan werd achtste met Delice des Treizes (v. l’Arc de Triomphe) en van der Velden – Jonkers werd negende met Ballard Prince (v. I Love You Emlody).

Yannick Jansen – van Grunsven wint met Darwin Ddl

Yannick Janssen – van Grunsven won met Darwin Ddl (v. Quantum) de U25 Small Tour. In het parcours wat direct op tijd werd verreden kwam hij in 58.76 seconden over de finish en bleef hij ruimschoots voor op Romy Ruijl. Zij stuurde Kiss Dk Z ET (v. Kannan) foutloos rond in een tijd van 60.33 seconden. De eveneens Belgische Leon Brutsaert maakte het podium compleet met Aruna Dh Z (v. Aktion Pur Z).

Fleur Holleman, Meike Zwartjens, Renee Hazeleger en Vince Nanning vielen ook in de prijzen in deze rubriek en bleven ook allemaal foutloos. Holleman werd vierde met Lancome (v. Humberto Ask) en bleef daarmee voor op Meike Zwartjens en Rex van ’t Eigenlo (v. Echo van ’t Spieveld). Hazeleger werd zevende met Dorothea XXX Z (v. Dominator 2000 Z) en Vince Nanning werd twaalfde met Juliette (v. Dantos).

Bron: Horses.nl