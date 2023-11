Nederlandse jeugd in de prijzen in Lichtenvoorde

De Nederlandse springjeugd heeft vandaag goede zaken gedaan in Lichtenvoorde. In meerdere rubrieken waren er top drie-klasseringen voor Nederlandse ruiters en amazones. Joep Schaap won de children Small Tour en Roos Wevers won de Small Tour voor junioren en U25. De U25 Grand Prix kende in Tani Joosten een Nederlandse winnares.

De zaterdagochtend begon met een Small Tour voor pony’s over 1,15m, waarin Hannah Hoeksma met Ringersheim’s Adine (v. Kantje’s Appart) met 0/0/25,51 de derde prijs wist te bemachtigen. In de Small Tour voor children over 1,10m werd de gehele top zes door Nederlandse combinaties bezet. Joep Schaap voerde met Cisertha (v. Verdi TN) de rubriek aan met 0/0/24,97, gevolgd door Charlotte van Loon, Anna-Hilde Hovenga, Maurie Slagman, Fleur Dijkstra en Cindy Kosse.

Wevers wint

In de eerste rubriek na de middag, de Small Tour voor junioren en U25, was er opnieuw een Nederlandse overwinning. Roos Wevers en Dynamite TN (v. Larino) waren met twee foutloze fases in 32,76 onverslaanbaar. Quiten ter Harmsel en Tani Joosten mochten haar in de top drie vergezellen.

Big Tour children en pony’s

Ella Wolleswinkel zette met Capone (v. Casado) de beste Nederlandse prestatie neer in de Big Tour voor children. Met 0/0/23,77 hoefde ze alleen de Belgische Lyns Overstijns voor zich te dulden. Donna van der Donk, Douwe Avezaat en Bethany Vos werden respectievelijk derde, vierde en vijfde. In de Big Tour voor pony’s stuurde Bethany Vos Little Gun S (v. Levistano) in 0/57,10 naar de derde plaats, net voor Geralda ter Maaten.

U25 Grand Prix voor Joosten

In de U25 Grand Prix hielden slechts drie combinaties alle balken in de lepels in het basisparcours. In de barrage bleek Tani Joosten met Galdal Me (v. Zambesi TN) een maatje te groot voor haar twee concurrenten. Henning Athens liep met Tenterhofs Cantuccini (v. Ci Ci Senjor Ask) tegen 4 strafpunten aan. Tzu-Yen Lin bleef met de KWPN’er Feeling Luckey (v. Bustique) wel foutloos, maar was met 47,94 seconden op de teller bijna 5,5 seconden langzamer dan Joosten.

Bron: Horses.nl