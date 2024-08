Nederlandse jeugd springt naar het podium in Valkenswaard

Vanochtend was het de beurt aan de junioren en young riders en vanmiddag gingen de Nederlandse jeugdcombinaties van start in de children- en ponyrubrieken op het viersterren concours in Valkenswaard. Dylara Peters bleef met Mabanta (v. Global Express VDL) net voor op landgenote Imke Boden en pakte daarmee de overwinning bij de children. In de GP-kwalificatie voor de pony's was het Renske van Middendorp die op de tweede trede van het podium mocht plaatsnemen. En dat was niet haar enige sportieve prestatie van vandaag.

Peters noteerde in de tweede fase een tijd van 22,36 seconden op de klok, daar waar Boden in het zadel van Cominka Z (v. Comme il Faut) 22,58 seconden klokte. Voor Stella Heijligers met Jiske V van de Doornhoeve (v. Harley VDL) was er een vierde plaats. Ook Lieselot Kooremans bleef met Nini van HD (v. I’M Special de Muze) foutloos.

Renske van Middendorp

In het zadel van Dollar Boy II eindigde Renske van Middendorp op de tweede plaats in de kwalificatieproef voor pony,s, een twee-fasen op een hoogte van 1,25m. Amy Tan besloot met Geena Lisa de top vijf in deze rubriek. Van Middendorp verscheen met haar pony Jolly ook nog aan de start van de 1,15m-rubriek, die ze met een overwinning beklonk. De derde plaats ging naar Daniek Vissers met Delano.

Uitslag children

Uitslag kwalificatie pony’s

Uitslag pony’s 1,15m

