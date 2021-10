Nederlandse jeugd succesvol in Kronenberg

Hannah Hoekstra won vanmiddag de pony-rubriek (1.15m) in Kronenberg met de 12-jarige merrie Ringersheim's Adine. De overwinning in de pony-rubriek over 1.25m ging naar Jip Grootegoed met de NRPS-ruin Kerwin Van Orchid. Bij de junioren behaalde Phillippe Houtackers de derde plaats met de 8-jarige Zangersheide Coco Kiss Z (v. Cartoon Z) en Yannick Janssen van Grunsven greep de vierde plaats met de KWPN-ruin Eloma's Blue SFN (v. Mr. Blue). In de Children-rubrieken was Britt Schaper de beste Nederlander met Guidam Sohn The Second Z en In the Air (v. Air Jordan).

Ava Eden van Grunsven pakte de zesde plaats bij de Children in het parcours over 1.15m. met de KWPN’er Godfather (v. Eldorado van de Zeshoek TN). In het zadel van de NRPS-merrie Djazz bemachtigde Marlou Knobben de zevende plaats. De Belgische amazone Estelle van Tricht schreef de rubriek op haar naam met de vos Ferra van den Bisschop (v. Vigo d’Arsouilles).

Quinten ter Harmsel en Jersey Kuijpers in Children-rubriek

Het parcours over 1.25m bij de Children werd gewonnen door de Duitse amazone Carlotta Merschformann met de 8-jarige merrie Conny (v. Comme Il Faut). De derde plaats ging naar Jersey Kuijpers met de Holsteiner Jk Horsetrucks Quanta Questa (v. Quidam de Revel). Quinten ter Harmsel greep de vierde plaats met de 13-jarige vos Unicstar de Courcy (v. Kashmir van Schuttershof).

Nederlanders in top 5 bij Pony’s

De tweede plaats in de Pony-rubriek (1.15m) ging naar Evelien Heere met Keano Van Orchid’s. Anouchka Marinissen reed Kash Van Orchid’s naar de vierde plaats en Kanoa Van Orchid’s naar de vijfde plaats. In het hogere parcours bij de pony’s (1.25m) pakte Ava Eden van Grunsven de tweede plaats met de 19-jarige merrie Special Lady. Logan Fiechter greep de derde plaats met de KWPN’er Inez (v. Entertainer) en de vierde plaats met de BWP’er Mixed By Thunder van de Zuuthoeve.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl