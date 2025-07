Nederlandse jeugd zeer succesvol in Opglabbeek, Joep Schaap (13) wint children GP én 3e in 1,40m. GP

Nederlandse jeugdruiters kaapten op de slotdag van het jeugdconcours in Opglabbeek de ene na de andere prijs. De Nederlands Kampioen children Joep Schaap (13) won niet alleen de Grote Prijs voor children (1,25m.) met Abbervail Diamant, maar werd ook nog eens derde met Lfalke in de gecombineerde Grote Prijs (1,40m., voor junioren, young riders en U25) voor alle leeftijdscategorieën boven hem. Verder sprong een hele rits aan Nederlandse jeugdruiters naar een top-3 klassering. In de pony-Grote Prijs was de tweede plaats voor Senna Beckers en werd Chloë Yacob derde, in de children Grote Prijs werd Amy Tan tweede achter Schaap. Verder waren er prijzen voor Denise Bakker (3e), Noa Fransen (winst), Abby Wolleswinkel (winst), Lynn Nanning (2e), Gioya Diels (2e), Esmee Huijgen (1e én 2e), Giulia Pronk (3e), Wim Vos (2e) en Phylène Hendriks (3e).

De grootste successen werden op de slotdag van het jeugdconcours in Opglabbeek dus geboekt door Joep Schaap, die in twee Grote Prijzen vooraan meedeed. Bij de children won hij voor de eveneens Nederlandse Amy Tan met Meursault van de Oudepolder (v. Glennfiddich VDL). In de gecombineerde Grote Prijs voor junioren, young riders en U25 (1,40m.) werd Schaap derde achter de Duitse Nathalie Fichtner en de Belgische Marthe-Louize Dieu.

In de Grote Prijs voor ponycombinaties was de winst voor de Duitse Lena-Marie Kraus, maar zij werd op de hielen gezeten door Senna Beckers met Cup Cake en Chloë Yacob met Tabaluga SP.

Noa Fransen, Abby Wolleswinkel en Esmee Huijgen

In de overige rubrieken stonden Nederlandse amazones drie keer bovenaan de uitslagenlijst. Noa Fransen won met Valencia CI Z de gecombineerde 1,35m.-rubriek voor junioren, young riders en U25, Abby Wolleswinkel pakte de winst in een 1,15m. voor children en Esmee Huijgen deed dat in een 1,10m. voor ponycombinaties met Subliem’s Pilot.

Lynn Nanning, Gioya Diels, Esmee Huijgen en Wim Vos gingen met een tweede prijs naar huis op de slotdag en Denise Bakker, Giulia Pronk en Phylène Hendriks met een 3e plaats.

Uitslagen

Bron: Horses.nl