Nederlandse jeugdruiters succesvol op CSI Opglabbeek; winst voor Joep schaap en Noa Fransen

De Nederlandse jeugdruiters deden vandaag goede zaken op CSI Opglabbeek. Joep Schaap won de Small Tour bij de Children en werd derde in de U25 Big Tour, Noa Fransen won de U25 Small Tour en bij de pony's waren er top-3 klasseringen voor Esmee Huijgen, Abby Wolleswinkel en Lois Wilschut.

Bij de Children was het Joep Schaap die de overwinning op zijn naam schreef in de Small Tour. Over een hoogte van 1.20m stuurde hij Abbervail Diamant (Diamant de Semilly x Chair Lift) in het twee-fasen speciaal parcours naar de overwinning. Schaap bleef foutloos en klokte met 31.75 seconden de snelste tijd. Kate Stalpaert werd tweede met Eros de Millandy (Charisme du Diable x Manhattan de Semilly). De Belgische amazone zette een tijd neer van 31.90 seconden. Hiermee bleef ze exact een seconde voor op Mienie Vos, die met de 8-jarige Hastkullens Fantazie (Falaise de Muze x Cardento) eveneens foutloos bleef. Haar broer Wim Vos werd vierde met Checkpoint Chacco (Chacco-Blue x Ferragamo).

Huijgen en Wolleswinkel in top-3 Small Tour pony’s

In de Small Tour bij de pony’s was het de Belgische Maxime Boelaert die er met de overwinning vandoor ging. Ze stuurde de merrie Ella van ’t Wezehof in het twee-fasen speciaal parcours rond in 31.51 seconden, waarmee ze voor bleef op Esmee Huijgen met de 8-jarige Subliem’s Pilot (v. Furzley First Aide). De top-3 werd compleet gemaakt door Abby Wolleswinkel. Zij reed Cupids Shadow (Silver Shadow x Woodfield Sammy) foutloos rond in een tijd van 33.11 seconden.

Lois Wilschut met twee pony’s op dreef

In de Big Tour bij de pony’s ging zowel de eerste als de tweede plaats naar België. Robin Vermeir met Atomic du Bary en Fien Jans met Karday van Orchid’s waren net een maatje te groot voor de Nederlandse amazones. Lois Wilschut kwam het dichtste in de buurt met Minerva For Play (For Next Generation x Donauwind). Ze reed foutloze rondes en liet een tijd van 34.65 seconden op het scorebord verschijnen. Met haar andere pony, Kyrian van Orchids (Kanshebber x Kantje’s Carlando) werd ze zesde. Soleil Bravenboer en Joy Neuman bleven eveneens foutloos en bemachtigden de vierde en vijfde plaats.

Noa Fransen en Indira H

Noa Fransen won de U25 Small Tour met Indira H (Zavall VDL x Kojak). Fransen bleef foutloos met de merrie en klokte een tijd van 32.71 seconden. Hiermee liet ze de Belgische Mathisse van Loon en de Duitse Nathalie Fichtner achter zich.

Wederom Joep Schaap

In de Big Tour U25 was het wederom Joep Schaap die het beste Nederlandse resultaat neerzette. Hij werd derde met de 9-jarige Lfalke (Harley x Hemmingway). Vorige week maakte Schaap zijn debuut op 1.40/1.45 niveau in Kronenberg met de merrie, die eveneens voor het eerst op dit niveau sprong. In deze U25 rubriek was het Petros Georgiou die de overwinning op zijn naam schreef. De ruiter uit Cyprus zette met Orienta v. ’t Recht Eind (Baltic VDL x Darco) veruit de snelste tijd neer.

Bron: Horses.nl