Nederlandse junioren derde in landenwedstrijd Hagen

Het Nederlands juniorenteam heeft op Future Champions in Hagen de derde plaats in de landenwedstrijd behaald. Het team, bestaande uit Jorinde Dolfijn, Britt Schaper, Hilde Veenstra en Finn Boerekamp, kreeg over twee omlopen 12 strafpunten. Net zoveel als het Duitse team, dat op basis van een snellere tijd (222,21 tegenover 222,62 seconden) de tweede plaats veroverde. De Ieren gingen er met de overwinning vandoor.

Dolfijn met Justique (v. Bustique), Schaper met In The Air (v. Air Jordan Z) en Veenstra met Gideon DLS (v. Corland) bleven in de eerste omloop foutloos en zorgden ervoor dat Nederland, net zoals Ierland en Duitsland, met 0 strafpunten de tweede ronde in ging. Alle vier de teamleden kregen in de tweede omloop 4 strafpunten voor hun kiezen. Datzelfde gebeurde het Duitse team. Alleen de Ieren hadden het geluk met een foutloze ronde van Tom Wachman en Cathalina S (v. Catoki), de enige nulrit van de tweede omloop. Dat bracht de Ieren tot een totaal van 8 strafpunten, wat hen de overwinning opleverde.

Uitslag.

Bron: Horses.nl