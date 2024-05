Nederlandse junioren derde in landenwedstrijd Linz-Ebelsberg

De Nederlandse junioren zijn onder leiding van Chef d’Equipe Edwin Hoogenraat derde geworden in de Nations Cup-wedstrijd in Linz-Ebelsberg. Yves Willems, Evi Wiefferink, Alicia Bocken en Milan Morssinkhof verzamelden over twee omlopen een eindtotaal van acht strafpunten (die ze opliepen in de eerste ronde want in de tweede ronde bleven drie van de vier foutloos). Italië wist met een totaal van vier strafpunten de landenwedstrijd voor Duitsland te winnen.

Nederland kende een iets wat false start want hoewel er sterk gereden werd zat het de ruiters in oranje niet mee en vielen de balken makkelijk uit de lepels. Yves Willems mocht de spits afbijten en noteerde met Highway (v. Otangelo) gelijk een sterke nulronde. Evi Wiefferink moest met Hot Lips (v. C-Ingmar) vijf strafpunten noteren en voor Alicia Bocken en Milan Morssinkhof verschenen er vier strafpunten op het scorebord. Dit bracht het eindtotaal van Nederland op acht strafpunten. Alleen Duitsland wist met een schone lei aan de tweede ronde te beginnen. Italië stond na ronde een op een eindtotaal van vier en de overige landen stonden allemaal op acht strafpunten.

Sterke tweede manche voor Nederland

Yves Willems is goed in vorm want nadat hij op donderdag al de inloopproef wist te winnen tekende hij in de Nations Cup ook voor het beste resultaat. Hij ging op herhaling en noteerde in de tweede omloop opnieuw een sterke nulronde. Alice Bocken en Milan Morssinkhof namen beiden revanche en stuurden hun paarden Dalicia Devine Z (v. Diamant de Semilly) en VDL Quickthago (v. Quickly de Kreisker) foutloos naar de finish. Dit betekende dat de vier strafpunten van Evi werden weggestreept en het eindtotaal van Nederland bleef staan op de acht strafpunten van ronde een.

Het podium

Italië bleef in de tweede omloop geheel foutloos waarbij de vierde ruiter niet meer hoefde te starten. Giorgia Baldi en Francesca Angelica Pellicari bleven beiden twee keer foutloos. Duitsland ging als favoriet naar de tweede ronde maar liepen daar tegen acht strafpunten aan waardoor de winst voor Italië was. Eva Kunkel noteerde het beste resultaat door twee keer zonder fouten aan de finish te komen. De opgetelde tijd van de Duitsers was uiteindelijk sneller dan die van de Nederlanders (207,76 seconden tegen 208,18 seconden) en zo werd Duitsland tweede en mochten de Nederlandse junioren het brons meenemen.

Uitslag

